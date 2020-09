FC Barcelone, OL - Mercato : Un rendez-vous décisif aujourd'hui pour Memphis Depay ?

Memphis Depay de l'OL au FC Barcelone, ce sera peut-être bientôt plus qu'un rêve pour le Néerlandais. Sport, ce lundi, confirme que Depay est bien le plan B du Barça en cas d'échec des négociations pour Lautaro Martinez. Et le quotidien catalan affirme que ce lundi pourrait même être une journée décisive pour ce dossier.

Umtiti dans la transaction ?

En effet, les agents de lautaro Martinez sont attendus à Milan afin de débloquer la situation. « Cela fait des mois que le Barça négocie pour Martinez et c'est cette semaine que va tomber le verdict », écrit Sport.Le joueur et son entourage souhaitent rejoindre le Barça, mais le dossier est compliqué. Le club catalan est prêt à verser 65 M€ mais l'Inter demande 85 M€. Le Barça a fait un geste en libérant Arturo Vidal pour qu'il signe à l'Inter, mais si le club italien ne revoit pas ses demandes à la baisse, c'est vers Depay que les Blaugrana se retourneraient, à la demande de Ronald Koeman. Sport évoque un transfert de 25 M€ et un possible retour de Samuel Umtiti à l'OL. De son côté, l’OL espère obtenir 30 M€ pour le rachat de la dernière année de contrat de Depay, qui intéresse aussi l'AS Rome.