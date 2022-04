FC Barcelone, OL - Mercato : Xavi se place pour cette recrue de renom, Aulas va enrager !

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Les déclarations de Joan Laporta au sujet du mercato estival sont toujours instructives. Celle d’hier soir l’est tout particulièrement. « L’institution est au-dessus de tout et nous ne feront aucun recrutement qui vienne altérer notre système salarial, a-t-il expliqué au micro de la TVE. Nous voulons maximiser notre équipe plus que nos individualités. Donc je ne donnera aucun nom parce que cela aurait pour effet de faire grimper son prix sur le marché des transferts et cela ne servirait pas les intérêts du Barça. »

La dernière cible du Barça se nomme Alexandre Lacazette (30 ans). D'après Sport, Laporta aurait très envie de reconstituer le duo formé par Lacazette et Aubameyang à Arsenal tant il semble convaincu que les deux hommes sont complémentaires... d’Ousmane Dembélé. En fin de contrat dans quelques mois, l'avant-centre français semble plus proche d'un départ que d'une prolongation.

Le journal catalan précise que ce même Lacazette est bel et bien suivi par l’OL au mercato estival mais insiste sur l’importance de la présence de son compère gabonais dans les rangs blaugrana pour faire pencher la balance du côté du FC Barcelone. Jean-Michel Aulas possède-t-il un contrepoids aussi efficace à Lyon ? Rien n’est moins sûr...

Le Barça vise désormais un serial buteur de Premier League !https://t.co/4OZ8AwI3FZ — Foot Mercato (@footmercato) April 2, 2022

Pour résumer Alors que Xavi semble avoir donné une nouvelle impulsion au projet du FC Barcelone, Joan Laporta a très envie de lui donner matière à atteindre ses objectifs sportifs au mercato estival. Alexandre Lacazette (Arsenal, 30 ans) est pisté.

Bastien Aubert

Rédacteur