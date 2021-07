FC Barcelone, OL, OM - Mercato : Laporta a un plan diabolique avec Umtiti

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Sous contrat jusqu'en juin 2023 avec le FC Barcelone, Samuel Umtiti, qui n'entre pas dans les plans de Ronald Koeman pour la saison prochaine, devrait quitter le club blaugrana cet été, comme l'a rappelé le média catalan Sport.

Pour se séparer du défenseur central français et le vendre le mieux possible lors du mercato estival, le Barça lui donne du temps de jeu lors des matchs de préparation. C'est pourquoi Umtiti, annoncé un temps à l'Olympique de Marseille et l'Olympique Lyonnais, était titulaire lors des victoires face au Gimnastic de Tarragone (4-0) et contre Gérone (3-1).

Le journal catalan, qui fait observer qu'Umtiti est apparu très en forme et même musculeux, pourrait profiter de ce temps de jeu inattendu pour attirer le regard de clubs plus huppés et plus riches que l'OM et l'OL. L'occasion parfaite pour le vendre à un prix juteux...

