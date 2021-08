FC Barcelone, OL, OM – Mercato : le Barça envisage une mesure radicale avec Umtiti !

Zapping But! Football Club FC Barcelone : la liste des indésirables de Ronald Koeman

Désireux de provoquer quelques départs pour alléger sa masse salariale et remettre le club sur les rails, Joan Laporta ne peut pas vraiment compter sur les recrues signées par son prédécesseur Josep Maria Bartomeu pour lui faire des cadeaux. Déjà privé de Lionel Messi à cause de ses soucis financiers, le FC Barcelone semble désormais déterminé à durcir le ton pour rentrer dans ses frais.

D'après Sport, le Barça en veut notamment à Samuel Umtiti (28 ans) d'avoir refusé toutes les options offertes à lui. Un temps visé par l'OM et l'OL, puis par Besiktas ou encore dernièrement par Benfica, l'OGC Nice et l'AS Monaco, « Big Sam » a refusé toutes ces options. Peu enclin à quitter les Blaugranas.

Le Barça menace Umtiti de licenciement !

Agacé par les refus systématiques du Champion du Monde, Joan Laporta aurait carrément brandi la menace d'un licenciement pur et simple (sans risque que le joueur se retourne contre le club). En clair, si Samuel Umtiti ne trouve pas un club dans la semaine qui vient alors l'ancien Lyonnais fera l'objet du même traitement que Matheus Fernandes avec une résiliation unilatéral de son contrat.

Sur la dernière semaine du Mercato, on pourrait bel et bien se retrouver avec un Samuel Umtiti à coût zéro comme animateur du marché. Une aubaine pour l'OL qui négocie actuellement une rupture à l'amiable du contrat de Marcelo et pourrait être contraint de recruter aussi dans l'axe de la défense ?

#FCB 🔵🔴



🚨 El Barça no sería sancionado si despide a Umtiti



👉 Está fuera del periodo protegido del jugador que establece FIFA y que comprende sólo los tres primeros años



✍️ @RamonFuentes74https://t.co/AGicsTmjQ8 — Diario SPORT (@sport) August 17, 2021