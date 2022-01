FC Barcelone, OL, OM – Mercato : Martial a fait son choix définitif, signature imminente

Zapping But! Football Club FC Barcelone : le bilan de Ronald Koeman à la loupe

Anthony Martial ne voulait plus jouer pour Manchester United. Lassé de sa situation, l'attaquant français voulait quitter les Red Devils dès cet hiver, et le FC Barcelone était prêt à l'accueillir, tout comme la Juventus, l'OM, l'OL, Newcastle et Tottenham. Martial avait écarté deux destinations : Newcastle et Tottenham, et il devrait finalement s'engager avec le FC Séville.

L'OL songeait à Martial après Azmoun

Le club andalou avait été le premier à se manifester. Selon Nicolo Schira, l'ancien monégasque va rejoindre Séville en prêt. « Les discussions sont à l'étape finale », indique le journaliste italien. L'Équipe confirme l'information et ajoute que le Séville FC prendra en charge le salaire de l'ancien attaquant de l'OL? qui cherche à se relancer à quelques mois de la Coupe du Monde au Qatar.