FC Barcelone, OL, OM - Mercato : rebondissement pour Anthony Martial !

Même si le différend avec Ralf Rangnick semble aplani, Anthony Martial n’a pas changé d’avis. Les deux hommes ont beau s’être expliqués dimanche, l’attaquant français souhaite toujours quitter Manchester United au mercato hivernal. Moins utilisé cette saison et plus apparu en compétition depuis le 2 décembre, le joueur de 26 ans espère retrouver du temps de jeu le plus vite possible. Après six ans et demi passés en Angleterre, l’ancien Monégasque estime aussi que la perspective de relever un nouveau défi lui serait bénéfique à ce stade de sa carrière.

« J’ai vu l’ensemble de la situation. Le problème est maintenant réglé», a assuré Rangnick, hier, à la veille d’un déplacement à Brentford qui pourrait marquer le retour à la compétition de l’attaquant tricolore. Car en dépit de la détermination de Martial à partir, L’Équipe fait savoir que le technicien ne serait plus aujourd’hui contre l’idée de le conserver jusqu’en fin de saison, compte tenu des nombreuses échéances à venir, à la fois en Ligue des champions, en Championnat et en Cup !

Deux conditions ont été posées à son départ : en cas de prêt, la solution qui semble la plus probable, celui-ci devra être payant (avec un montant à déterminer) et le club acquéreur devra prendre en charge la totalité de son salaire (environ 300 000 € par semaine). À ce jour, deux autres clubs anglais (Newcastle et Tottenham) se sont positionnés. Repoussées par le joueur, qui n’envisage pas la possibilité d’être prêté en Premier League sauf en cas de transfert sec. Martial suscite toujours l’intérêt du Séville FC, qui pourrait bientôt revenir à la charge, ainsi que de la Juventus, récemment venue aux nouvelles. L’OM et l’OL, un temps reliés à la piste Martial, semblent aujourd’hui bel et bien décrochés.

