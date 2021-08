FC Barcelone, OL, OM - Mercato : Umtiti sème la révolte !

Zapping But! Football Club Ronaldo - Messi : le duel en chiffres

Umtiti agace le Barça. Selon les informations du média espagnol Sport, le défenseur central français serait déterminé à honorer son contrat avec le FC Barcelone même s’il ne joue pas de la saison.

Une situation qui bien évidement agace les dirigeants catalans. En effet, Samuel Umtiti la jouerai silence radio et n’écouterai ni les offres étrangères, ni celles de son club. De ce fait le Barça ne tolère pas son attitude et devrait accélérer les négociations ces prochaines heures pour aboutir à un départ. Le Barça serait prêt à rompre son contrat et à licencier le Français pour s’en débarrasser.

Affaire à suivre mais plusieurs clubs risquent de suivre la situation du Français qui pourrait bientôt être libre. L’OL et l’OM avaient notamment été annoncés comme intéressés durant ce mercato.

#FCB🔵🔴 #ConfidencialSPORT 🔴



💥 El central francés sigue negándose a escuchar ofertas y desde el club, no se acepta su actitudhttps://t.co/yzJB6D79y4 — Diario SPORT (@sport) August 24, 2021