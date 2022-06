FC Barcelone, OL, OM, OGC Nice - Mercato : rebondissement pour Umtiti !

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Le dossier s'éternise. Sans que l'on sache si Samuel Umtiti, toujours sous contrat au FC Barcelone, a pris une décision quant à son avenir. Onb le sait, les courtisans ne manquent pas. En France, bien entendu, ainsi qu'en Europe.

Dans sa dernière édition, le quotidien Mundo Deportivo revient sur le dossier et donne de plus amples informations. Surprise, le nom de l'OM comme club intéressé n'y figure plus. Mais l'OL et l'OGC Nice demeurent plus que jamais intéressés. La balance entre les deux écuries françaises serait à l'avantage de son ancien club, l'OL, et Umtiti pourrait ainsi retrouver Alexandre Lacazette.

En Espagne, cette fois, le club de Gérone serait venu aux renseignements, tout comme la Fiorentina en Italie. A suivre.

Pour résumer L'ancien défenseur de l'Olympique Lyonnais, Samuel Umtiti, s'est vu indiquer le chemin de la sortie par le FC Barcelone. Alors qu'il lui reste quatre années de contrat. Les courtisans sont nombreux, notamment en France, et il va désormais lui falloir choisir.

Benjamin Danet

Rédacteur

Podcast Men's Up Life