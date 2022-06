FC Barcelone, OL, OM, OGC Nice - Mercato : un club se retire pour Umtiti

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Le FC Barcelone veut à tout prix se débarrasser de ses indésirables cet été et Samuel Umtiti (28 ans) en fait clairement partie. Souvent blessé et utilisé par Xavi lors de seulement une rencontre la saison dernière, le défenseur central français plairait tout de même à quelques clubs : l’OL, l’OGC Nice, Gérone et la Fiorentina. Mais l'un d'entre-eux aurait pris un coup derrière la tête.

Selon Sport, la Viola aurait été refroidie par le salaire de Samuel Umtiti, qui serait bien trop élevé pour le club italien. La Fiorentina n’aurait les moyens que de prendre en charge la moitié du salaire du champion du monde 2018 et souhaiterait que l’ancien joueur de l'Olympique Lyonnais renonce à une partie de ses revenus ou bien alors que le FC Barcelone la prenne en charge. Le salaire annuel de Samuel Umtiti serait de 4 M€.

Le Barça a dit à Riqui, Umtiti et Mingueza qu'il n'était pas nécessaire pour eux d'assister à la pré-saison, car ils ne font pas partie des plans de Xavi la saison prochaine, de même pour Braithwaite. (Fernando Polo, Edu Polo) — Actualité - Barça (@ActualiteBarca) June 29, 2022

Pour résumer Poussé dehors par le FC Barcelone, Samuel Umtiti (28 ans) serait dans le viseur de plusieurs clubs, dont la Fiorentina. Mais le club italien aurait été refroidi par le salaire du défenseur français, estimé à 4 M€ par saison.

Adrien Deschepper

Rédacteur

Podcast Men's Up Life