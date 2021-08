FC Barcelone, OL, OM, OGC Nice - Mercato : un nouveau courtisan pour Umtiti

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Umtiti direction le Portugal ? Selon les informations du média portugais Record, Samuel Umtiti intéresserait le SL Benfica. Et pour cause l’entraineur du club lisboète, Jorge Jesus, souhaiterait renforcer son 3-4-3 avec un défenseur gaucher, qualité dont peut se targuer Samuel Umtiti.

Et pour cause, Jan Vertonghen, gaucher également, s’est blessé face au Spartak Moscou en 3e tour de qualification de la Ligue des Champions. Pour cette raison, Benfica souhaiterait récupérer Umtiti mais une chose bloque pour l’instant l’avancée des négociations, le salaire du français trop conséquent à l’heure actuelle. Le Barça en quête de liquidités avait déjà tenté de faire baisser le salaire du français qui aurait refusé et affirmé son envie de s’imposer à Barcelone. Pour autant de nombreux clubs le suive également en France, après l’OL et l’OM, le média catalan sport rapportait que Nice et Monaco étaient sur sa piste. Affaire à suivre.

Mercado - Mercado a mexer: todos os rumores e confirmações https://t.co/CXEp3aRu7E — Diário Record (@Record_Portugal) August 12, 2021