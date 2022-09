FC Barcelone, OM - Mercato : Deulofeu fait un pied de nez au Barça et retourne sa veste avec le Real Madrid

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Dans un entretien accordé à Marca, Gerard Deulofeu, qui était courtisé par l'Olympique de Marseille lors des deux derniers mercatos, a confié qu'il n'aimerait pas revenir au FC Barcelone et qu'il ne dirait pas non au Real Madrid.

"Comment peux-tu dire non quand le Real Madrid se présente"

"Si j'aimerais revenir au Barça ? Non. J'ai déjà dit que non. Et si le Real Madrid m'appelle ? Je l'étudie. Comment peux-tu dire non quand le Real Madrid se présente. Ce serait une très bonne option", a lâché l'ailier gauche de l'Udinese, lui qui en 2014 affirmait qu'il préférerait jouer à Stoke City plutôt qu'à la Casa Blanca. Formé à la Masia, Gerard Deulofeu a évolué au Barça de 2003 à 2015.

Fabien Chorlet

Rédacteur