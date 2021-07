FC Barcelone, OM - Mercato : grande nouvelle pour Coutinho !

Zapping But! Football Club FC Barcelone : le calendrier complet de la saison 2020-2021

Arrivé à l'hiver 2019 au FC Barcelone en provenance de Liverpool contre un chèque de 135 millions d'euros, Philippe Coutinho (29 ans), plombé par les blessures, n'a jamais réussi à s'imposer au Barça. L'avenir du milieu offensif brésilien s'inscrit donc loin de la Catalogne.

Annoncé notamment du côté de l'Olympique de Marseille où Jorge Sampaoli et Pablo Longoria rêveraient de le recruter, Philippe Coutinho serait rétabli de sa blessure au genou gauche et aurait eu le feu vert médical du Barça pour partir cet été, selon les informations du média catalan Sport. C'est une bonne nouvelle pour l'international auriverde et le club blaugrana, qui va pouvoir accélérer son départ.