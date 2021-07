FC Barcelone - Mercato : Griezmann a reçu une offre alléchante, il a pris sa décision

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Où ira Antoine Griezmann cet été ? Restera t-il au FC Barcelone ou est-ce qu’il retournera dans le club qui l’a fait exploser ? C’est une question complexe, car on sait tout de même que l’attaquant Français ne veut pas forcément bouger du Barça. À plusieurs reprises, l’international Français a fait savoir qu’il n’était pas question de jouer pour un autre club que pour le Barça. Tandis que les dirigeants du club cherchent à se séparer de lui pour alléger la masse salariale. Ceci facilitera la prolongation de Lionel Messi car Griezmann est l’un des joueurs avec le plus gros salaire. Toutefois, il faudra que l’attaquant Français accepte ce deal, ce qui n’est pas sûr et certain.

Le départ d’Antoine Griezmann prend de plus en plus d’ampleur. On sait que pour le FC Barcelone l’idée est de faire partir Griezmann, pour ensuite faire prolonger Lionel Messi. L’Argentin, qui vient tout juste de gagner la Copa America avec son pays, est au chômage depuis le 30 juin dernier. Un échange entre Antoine Griezmann et Saúl Ñiguez pourrait convenir aux deux parties.

L’attaquant français, qui a du mal à réellement s’imposer au club, verrait d’un bon œil cet échange puisqu'il retrouverait Diego Simeone. Selon le journaliste Alex Silvestre, il aurait même écarté une offre alléchante d'un club anglais lui proposant un salaire équivalent à ce qu'il touche actuellement afin de monter sa bonne foi aux Colchoneros. Ce lundi, Mundo Deportivo assure néanmoins que le Barça le bloque pour ne pas qu'il aile renforcer un concurrent frontal de Liga la saison prochaine.