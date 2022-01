FC Barcelone, OM - Mercato : l'Ajax repousse aussi le Barça pour Tagliafico

Zapping But! Football Club FC Barcelone : la liste des indésirables de Ronald Koeman

Après Dani Alves et Ferran Torres, le FC Barcelone compte recruter le latéral gauche de l'Ajax Amsterdam, Nicolas Tagliafico, et l'attaquant de la Juventus Turin, Alvaro Morata, avant la fin du mercato hivernal.

Pour s'offrir l'arrière gauche argentin dès cet hiver, le Barça aurait proposé au champion des Pays-Bas en titre un prêt de six mois avec une option d'achat non obligatoire de 4 millions d'euros plus le prêt jusqu'à la fin de la saison d'Alejandro Balde.

Mais selon les informations du quotidien catalan, Mundo Deportivo, l'Ajax Amsterdam, qui ne voudrait pas laisser partir Nicolas Tagliafico en prêt et privilégierait plutôt un transfert sec, aurait repoussé cette offre du club blaugrana.

‼🤝🚫 El Ajax no quiere dejar escapar a Tagliafico como cedido y no les convence la llegada de Balde como recambio



✍ @martinezferran https://t.co/or6YyUq4l6 — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) January 27, 2022