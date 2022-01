FC Barcelone, OM - Mercato : le dossier Tagliafico se rapproche de son dénouement

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Maintenant que l'OM a recruté Sead Kolasinac pour un an et demi, la piste Nicolas Tagliafico s'est évanouie en Provence. Ce n'est pas la seule pour le latéral gauche de 29 ans puisque le Napoli, intéressé pour cet hiver, est également passé à autre chose. Il n'en reste finalement qu'une, celle menant au FC Barcelone, et ça tombe bien car c'est celle qui intéresse le plus le joueur de l'Ajax Amsterdam !

Selon le spécialiste des transferts Fabrizio Romano, le Barça pousse pour recruter Tagliafico cet hiver. Les Blaugrana cherchent désespérément un remplaçant à Jordi Alba. Ils pensent que l'Argentin peut faire l'affaire mais l'Ajax est intraitable : il veut un transfert dès à présent alors que le Barça propose un prêt avec option d'achat. Pour l'instant, les deux parties campent sur leurs positions. Mais Tagliafico pousse pour que les Lanciers le laissent partir aux conditions catalanes...

