FC Barcelone, OM - Mercato : révélation choc sur Messi et Coutinho !

Lionel Messi (34 ans) devrait prolonger son contrat au FC Barcelone. Selon SPORT, qui fait sa Une du jour sur le sujet, l’accord devrait être trouvé et officialisé durant la première semaine du prochain mois. Cette signature devrait pousser un peu plus Philippe Coutinho vers la sortie.

Plus désiré par Ronald Koeman après une saison très contrastée, le milieu offensif brésilien scrute le marché et a notamment été relié à l’OM. Les finances du club phocéen ne devraient néanmoins pas suffire pour boucler cette opération très coûteuse à moins d’un petit miracle. Ce lundi, une révélation de taille a vu le jour en Angleterre et concerne l’arrivée de Coutinho (29 ans) au Barça en janvier 2018.

Selon le site Today, la signature aurait été poussée personnellement par Luis Suarez... et ce même Messi ! « Il est dit que c’est Messi et Suarez qui ont poussé pour que le Barça recrute Coutinho en provenance de Liverpool, rappellent nos confrères. En fait, le rapport dit que les deux icônes ont fait pression sur leurs dirigeants avant que le board blaugrana trouve les fonds nécessaires à l’opération. »

Report: Barcelona signed Philippe Coutinho because of ‘constant pressure’ from Lionel Messi, Luis Suarez https://t.co/NwWBVOLiJO via @todayng — Ceddiz (@iamCeddiz) July 26, 2021