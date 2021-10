FC Barcelone, OM - Mercato : un gros chèque pour Coutinho ?

Zapping But! Football Club FC Barcelone : le bilan chiffré de Lionel Messi en Catalogne

Le Barça plombé par l’arrivée de Coutinho, l’OM à l’affut ? Arrivé en provenance de Liverpool au FC Barcelone pour 135 millions d’euros, Philippe Coutinho n’a jamais réussi à s’imposer. Il plomberait même grandement les finances des Blaugranas révèle TodosFichajes car le Barça devrait encore 115 millions d’euros à différents clubs pour divers joueurs dont 42 millions seulement pour Coutinho à l’intention de Liverpool.

De plus, le média espagnol précise que les dettes de Dembélé et Griezmann auraient été entièrement réglées à Dortmund et l’Atlético Madrid grâce à un prêt bancaire. Coutinho, signature la plus chère de l’histoire du FC Barcelone pourrait quitter la Catalogne cet hiver pour 4 fois moins que ce qu’il a été acheté soit environ 35 millions d’euros. Annoncé comme dans le viseur de l’OM cet été, Pablo Longoria risque de devoir sacrément mettre la main à la poche pour signer le Brésilien qui semble en perte de rythme à 29 ans…