FC Barcelone, OM, OL - Mercato : coup de théâtre spectaculaire pour Umtiti !

Le FC Barcelone n’a plus le choix. Toujours désireux d’alléger sa masse salariale, le club catalan souhaite pousser vers la sortie les indésirables de Ronald Koeman. Parmi eux, le défenseur central français Samuel Umtiti.

Si le Barça a tout d’abord tenté de vendre le joueur, ces derniers jours la tendance était plutôt à une baisse de salaire suivie d’un prêt. Selon les informations de Sport, la situation du champion du Monde aurait changé de manière spectaculaire.

Désireux de ne pas salir son image et éviter toute suite juridique (on parlait d’un contrat rompu unilatéralement), l’ancien stoppeur de l’OL commencerait à prendre conscience de la situation et envisagerait désormais un départ du FC Barcelone. L’idée d'un prêt aurait sa préférence même si l’hypothèse d'un transfert définitif ne serait pas écartée pour se relancer la saison prochaine.

❗Samuel Umtiti is beginning to accept that his future is not at the Camp Nou. His agents are looking for possible destinations.



― Sport pic.twitter.com/hu3R31ai7l