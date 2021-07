FC Barcelone, OM, OL - Mercato : une solution radicale pour Umtiti ?

Zapping But! Football Club FC Barcelone : le bilan de Ronald Koeman à la loupe

Après un début de mercato très actif du coté du FC Barcelone avec les arrivées de Depay, Eric Garcia, Emerson ou encore Sergio Aguero, la direction souhaite maintenant lancer une opération dégraissage. Sur la liste des indésirables, Samuel Umtiti, victime de nombreuses blessures depuis 2018, devrait plier bagages. Reste au Barça à convaincre un club de relancer l’international français.

Double peine à venir pour Umtiti ?

Selon les informations de Sport, de nombreux joueurs se sont vu pousser vers la sortie par un prêt ou bien une réduction de salaire. Dans le cas de Samuel Umtiti, les deux solutions pourraient tomber. L’objectif est clair, convaincre le défenseur de baisser salaire pour permettre à des clubs de l’enrôler en prêt.

Si Samuel Umtiti est lui déterminé à rester et prouver à Koeman qu’il peut retrouver sa place, le Barça souhaite régler cette situation au plus vite. Le but étant que le Français ai trouvé un nouveau club avant la pré saison du FC Barcelone. Une situation que risque de suivre de près nos olympiens lyonnais et marseillais, déjà intéressé par le joueur par le passé.

