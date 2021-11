FC Barcelone, OM, Stade Rennais – Mercato : des offres déjà en vue pour Umtiti ?

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Samuel Umtiti (27 ans) ne devrait pas faire de vieux os au FC Barcelone. Mis au placard par Ronald Koeman depuis des mois, le défenseur central tricolore ne devrait pas se voir relancé par la possible arrivée de Xavi sur le banc blaugrana.

Selon Sport, le technicien espagnol ne serait pas emballé par son profil et devrait donner son feu vert pour le laisser partir au mercato hivernal.

« Le mois de novembre peut être clé pour prendre une décision définitive avec Umtiti, explique le journal catalan. Le Barça parlera avec lui et son entourage et lui demandera de faire ses valises. En France, en Premier League et en Turquie, le joueur peut trouver une issue pour ne pas disputer toute cette saison sans jouer. Au sein du club, on est confiant sur le fait qu'il ne fera pas de difficultés puisque c'est aussi pour son bien. »