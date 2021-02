FC Barcelone – PSG (1-4) : Messi accusé d'avoir lâché le Barça, la porte du départ grande ouverte ?

Zapping But! Football Club FC Barcelone : le bilan de Ronald Koeman à la loupe

Depuis hier soir, le choc entre le FC Barcelone et le PSG est évidemment commenté de toute part. Kylian Mbappé est mis en valeur comme le grand héros de la rencontre alors que du côté du FC Barcelone, Antoine Griezmann est pointé du doigt. Pour sa performance mais aussi pour quelques comportements en cours de match et après.

En revanche, quasiment pas un mot pour Lionel Messi, pourtant bien discret malgré un penalty transformé. La Pulga est relativement épargnée... sauf par Joe Cole. Consultant pour la chaîne BT Sport, l'ancien milieu de Chelsea et du LOSC a pointé du doigt le comportement désinvolte de Messi.

Signer Messi, un pari devenu risqué ?

« Messi avait l'air désintéressé. C'est vraiment difficile pour un ancien joueur de le critiquer parce que c'est un génie et le plus grand joueur que j'ai vu jouer au football, mais ce soir, il n'avait pas l'air d'être émotionnellement engagé dans le match. C'est un leader, tout comme (Gerard) Pique et (Sergio) Busquets. La colonne vertébrale de l'équipe de Barcelone semble faible et est tombée en morceaux », a d'abord lâché Joe Cole.

Par la suite, Joe Cole a évoqué l'avenir de Messi. Qui ne passe plus par le Barça selon lui. « C'est un gâchis au Barça, je ne sais pas comment ils vont régler le problème. Je ne vois pas Messi y rester », estime Cole. Toutefois, l'ancien international anglais estime également que son match du soir invitera forcément les autres courtisans à la prudence. « Il va falloir être raisonnable avant de signer Messi. Messi, 34 ans, s'il joue comme ça, ce sera un pari », annonce Joe Cole.