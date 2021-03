FC Barcelone, PSG, FC Nantes - Mercato : Messi - Neymar, la prédiction décalée de Domenech

Ceux qui pensaient que Raymond Domenech allait raser les murs après son expérience désastreuse au FC Nantes (pas une victoire en deux mois) connaissent mal l'ancien sélectionneur. Très vite remis de cette petite déception, il se montre de nouveau actif sur les réseaux sociaux, par exemple pour tacler Jorge Sampaoli après la défaite de l'OM à Nice (0-3), ou à la radio. Ce mardi, par exemple, il a accordé une interview au programme d'une radio catalane "Què t'hi jugues !" dans laquelle il a évoqué le FC Barcelone. Comme toujours, c'est décapant…

"Je vois plus Neymar revenir que Messi aller au PSG"

Ainsi, au sujet d'un éventuel départ de Lionel Messi, en fin de contrat, au PSG en juin pour y retrouver son ami Neymar, Domenech a expliqué : "Je ne crois pas que Messi jouera pour le PSG, je vois plus Neymar revenir. C'est une opinion, pas une information. Ça coûterait beaucoup d'argent et je crois qu'avec le fair-play financier, il est difficile d'imaginer Messi à Paris".

Entre deux compliments à Ousmane Dembélé, l'ancien sélectionneur lui a quand même mis un petit tacle concernant sa mentalité : "Il pense à jouer, il n'est pas dans les statistiques et les buts. Il n'a pas la même mentalité que Messi et Cristiano, qui veulent gagner et marquer. Ousmane a une qualité exceptionnelle mais il n'a pas leur mentalité".