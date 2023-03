FC Barcelone, PSG, FC Nantes - Mercato : un coéquipier de Kolo Muani plutôt que Thuram au Barça ?

Très dépendant à Robert Lewandowski cette saison, le FC Barcelone cherche un remplaçant de luxe au Polonais, qui célèbrera ses 35 ans cet été. Depuis plusieurs mois, il lorgne Marcus Thuram, qui réalise une nouvelle belle saison avec Mönchenglabach et a l'immense avantage d'être libre en fin de saison. Sauf que la concurrence est vive pour le fils de Lilian, suivi par une demi-douzaine de grands clubs, dont l'Inter Milan, le Bayern Munich et le PSG. Pas grave, les Blaugranas ont pisté un autre joueur très prometteur en fin de contrat en juin.

Ce joueur, selon Ekrem Konur, c'est le Japonais Daichi Kamada. Partenaire de Randal Kolo Muani à l'Eintracht Francfort, il peut jouer à différents postes, en pointe, un cran plus bas ou sur les ailes. A 26 ans, il réalise une saison très solide avec 13 buts et 5 passes décisives en 31 matches, toutes compétitions confondues. Sa polyvalence plairait aux Catalans. Mais comme pour Thuram, la concurrence est vive puisque l'AC Milan a coché son nom sur ses tablettes.

🚨 #EXCL | Barcelona and AC Milanscouts watched Daichi Kamada, the 24-year-old Japanese player of Eintracht Frankfurt, during the match against RB Leipzig. 🇯🇵

🔵#ForçaBarça🔴#SempreMilan 🔴#SGE pic.twitter.com/n452s62hyp