Il va falloir casser sa tirelire pour voir CR7 et/ou Messi. Que ce soit en Ligue 1 pour Messi ou en Premier League pour Cristiano Ronaldo, l’arrivée des deux meilleurs joueurs du monde font flamber le prix des places. Le quotidien nordiste La Voix du Nord révèle déjà qu’il n’y a quasiment plus de places pour Lens - PSG en décembre alors que la vente pour ce match a ouvert ce mercredi.

Conséquence, les places se revendent déjà 4 fois leur prix initial. « Vendredi en fin de matinée, sur la boutique en ligne du RC Lens, les sésames encore disponibles coûtaient au minimum 219 euros. Certains tentent également d’en profiter sur Leboncoin ou la MarketPlace de Facebook, où des places valant jusqu’à quatre ou cinq fois leur valeur réelle sont proposées. ». Relate le journal.

Même chose avec le retour de CR7 à Manchester United. Récent recordman du joueur ayant marqué le plus de buts pour une sélection nationale dans le Monde avec son doublé inscrit face à l’Irlande, la superstar portugaise qui a déjà fait trembler les réseaux sociaux avec son retour chez les Red Devils rend fou ses fans. Si Manchester United serait même en pénurie de maillots avec l'arrivée du Portugais révèle le Daily Mail, The Times rapporte que les places du match opposant Manchester United à Newcastle dans lequel Ronaldo peut potentiellement honorer son retour à Old Trafford, se revendent déjà, accrochez-vous bien, 2900€. Une somme folle d’autant plus que Cristiano Ronaldo n’est pas sur d’être présent car il n’a pas encore obtenu son visa pour l’Angleterre. Complètement fou.

Vous avez déjà votre place pour voir Lionel Messi à Lens? Vous avez frôlé le drame https://t.co/w8PpKxKduz pic.twitter.com/8fIQp0uz9l — La Voix du Nord (@lavoixdunord) September 3, 2021