FC Barcelone, PSG : la surprenante escapade d’un joueur du Barça.. à Paris

Le Barça a de grandes ambitions cet été, mais le Barça a besoin d’argent. Alors forcément, les Blaugranas veulent vendre ses joueurs avec une valeur marchande importante, d’autant plus lorsqu’ils ne sont pas indispensables à l’effectif barcelonais. C’est notamment le cas de Ferran Torres, d’Ansu Fati, et de Franck Kessié.

Kessié aperçu à Paris

L’international ivoirien a d’ailleurs été aperçu à Paris comme l’a relayé Jijantes. Ce qui pourrait faire les affaires du PSG, puisque les Parisiens cherchent plusieurs milieux de terrain pour renforcer son effectif. De plus, le milieu barcelonais n’a pas un énorme temps de jeu sous les ordres de Xavi, et pourrait bien se relancer à Paris. Est-ce que cela pourrait alors former le mariage parfait entre l’Ivoirien et le PSG ?