FC Barcelone, PSG : les élections reportées, le Mercato et l'avenir de Messi gelés !

Si le FC Barcelone pensait y voir plus clair sur sa politique sportive à compter du dimanche 24 janvier, jour des élections d'un nouveau président, l'entité catalane va devoir s'armer de patience. En effet, dans un communiqué, le Barça a annoncé le report de l'élection à l'issue d'une réunion de travail qui s'est tenue ce vendredi. La raison ? La crise sanitaire de la Covid-19 empêche la mobilité des personnes et donc la possibilité d'un vote présentiel pour une bonne partie des Socios. C'est le Gouvernement catalan lui-même qui a freiné la tenue du vote.

Pour l'heure, aucune date n'est donnée pour le futur vote. « Le club a demandé au gouvernement catalan d'évaluer la possibilité de modifier la législation sportive actuelle afin de permettre le vote par correspondance à la nouvelle date des élections, une demande que le gouvernement s'est engagé à étudier », peut-on lire dans le communiqué.

Laporta, Font et Freixa en salle d'attente

Une certitude cependant, le Mercato du Barça se retrouve bel et bien impacté par cette décision. Initialement, la nouvelle gouvernance du FC Barcelone disposait de sept jours pour effectuer d'éventuels correctifs avant la fin du marché. Sur cette période incertaine, c'est finalement l'intérimaire Carles Tusquets qui tranchera.

Alors qu'il y avait initialement dix candidats à la présidence du Barça, il n'y a désormais plus que trois listes. Les trois finalistes Joan Laporta, Víctor Font et Toni Freixa devront en découdre plus tard... Et d'ici là, le dossier de l'éventuel prolongation de Lionel Messi se retrouve totalement paralysé. Tout comme celui de l'arrivée d'un éventuel renfort hivernal.