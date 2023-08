FC Barcelone, PSG – Mercato : accord trouvé pour Dembélé, les dessous du deal révélés !

C'est la fin du feuilleton. Dans les prochaines heures, Ousmane Dembélé va officiellement quitter le FC Barcelone et signer au PSG où un contrat de cinq ans à 20 M€ l'attend. L'épilogue d'un dossier flash, rondement mené par le club champion de France.

D'après les informations de RMC Sport, le deal va bel et bien se régler pour 50 M€. Soit le montant de la clause libératoire de Dembélé qui avait expiré au 31 juillet à minuit. Sur ce dossier, le Barça ne devrait toucher « que » 25 M€.

Dans les prochaines heures, le Champion du Monde 2018 va passer sa visite médicale préalable à la signature de son contrat au PSG.

