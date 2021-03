FC Barcelone, PSG - Mercato : Agüero détourné de Messi par un rival inattendu

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Real Madrid : les maillots 2020-2021 dévoilés

Hier au Camp Nou, Joan Laporta a été officiellement intronisé nouveau président du FC Barcelone. L'avocat a tenu un discours dans lequel il a regardé Lionel Messi droit dans les yeux, lui demandant de rester et assurant qu'il allait tout faire pour qu'il prolonge son contrat. Son intention serait par exemple d'attirer son grand ami Sergio Agüero, libre en juin après dix années à Manchester City. Le PSG aurait le même objectif de réunir les deux coéquipiers argentins.

Mais le Barça et Paris ne sont pas les seuls à être attirés par le statut de joueur libre du Kun. En effet, selon le Daily Mail, Chelsea suivrait avec attention le dossier de l'attaquant de 32 ans. Même s'il n'a pas été épargné par les blessures ces derniers temps, Agüero demeure un buteur redoutable, ce dont les Blues auraient bien besoin même s'ils comptent des pointures comme Timo Werner, Olivier Giroud et Tammy Abraham.

Cependant, l'intention d'Agüero serait davantage d'aller retrouver Messi en Catalogne, de jouer pour un très grand club dans un climat ensoleillé. Le PSG n'arriverait qu'en deuxième position dans sa wishing list et Chelsea bon dernier.

There is now a good chance that Tammy Abraham will leave Chelsea. The possible replacement is Sergio Agüero. Chelsea are also keeping an eye on Paulo Dybala. Confirmed✔️ #CFC #Chelsea #Agüero #Tammy #Dybala