FC Barcelone, PSG - Mercato : après Alba, un autre Blaugrana milite pour un retour de Messi

Si l'on était paranoïaque, on se dirait que les joueurs du FC Barcelone ont lancé une offensive pour inciter Lionel Messi à lâcher le PSG cet été pour revenir en Catalogne. Car après la réunion très médiatisée sur les réseaux sociaux entre Xavi, Sergio Busquets, Jordi Alba et La Pulga, après que ce même Alba ait fait savoir qu'il aimerait rejouer avec lui, c'est au tour de Pedri d'aller en ce sens. Au cours d'une interview à La Vanguardia, le milieu de terrain de 19 ans, qui n'a joué qu'une saison (2020/21) avec le septuple Ballon d'Or, a fait savoir son envie de l'avoir à nouveau à ses côtés.

« J'ai passé de bons moments avec Leo sur le terrain et en dehors du terrain, c'est une personne magnifique, donc j'espère qu'il pourra revenir. J'ai aimé jouer avec lui et c'est une joie de l'avoir eu comme coéquipier. Chaque fois que c'est possible, je regarde ses matches parce qu'on apprend beaucoup en regardant jouer le meilleur joueur du monde, mais c'est vrai que quand les choses ne marchent pas pour un ami, comme je le considère, ça fait un peu mal. »

Raphaël Nouet

Rédacteur