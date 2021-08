FC Barcelone, PSG - Mercato : après le fiasco Messi, Laporta balance des dossiers cataclysmiques !

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Les socios du FC Barcelone veulent comprendre : comment Joan Laporta a-t-il pu laisser échapper Lionel Messi ? Alors que le nouveau président du club catalan avait axé sa campagne autour de la prolongation de l’attaquant argentin (34 ans), il a échoué à le retenir et l’a vu filer au PSG cet été.

Aujourd’hui, Laporta a tenu à clarifier les raisons pour lesquelles il n’a pu réussir sa mission en évoquant notamment les finances calamiteuses du Barça. La raison ? La gestion cataclysmique de la direction antérieure. « Dès notre arrivée au club, on a demandé à Goldman Sachs un crédit relais de 80 M€ car sinon on n'aurait pas pu payer les salaires de nos employés, a-t-il révélé lors d’une conférence de presse animée. On a dû faire des travaux urgents pour réparer le Camp Nou, car selon un rapport de 2019, si on ne le faisait pas, on mettait en danger les supporters. On a dépensé 1,8 M€ et comme cela a été réalisé rapidement, on a pu rouvrir le stade dimanche, sans risque. Le Barça a un patrimoine net négatif de 451 millions d’euros. »

Après avoir mis le doigt sur les chiffres abyssaux du FC Barcelone, Laporta a pointé du doigt Josep Maria Bartomeu et sa politique sportive. « On a une pyramide inversée : les anciens (joueurs) ont des contrats longs et les jeunes des courts. Les réductions de salaire obtenus (68 M€) ont été convertis en primes de fin de contrat, a-t-il dévoilé. La saison dernière, le Barça a perdu 481 M€ (655 M€-1136 M€). L'impact du Covid est de 91 M€. Notre masse salariale est de 617 M€, soit 25/30% de plus que nos concurrents. Mais on a réussi à obtenir un prêt de 550 M€ à un très bon taux d'intérêt de 1,1%. La direction antérieure fractionnait les factures, comme on l'a vu avec I3 Ventures (Barçagate). Idem avec l'Espai Barça, la dette... Les sections informatiques et marketing avaient plus de 200 petits fournisseurs. Tout cela afin d'éviter le contrôle de l'assemblée. Bartomeu ment en disant qu'on a "pardonné" 16,5M€ à Neymar (accord à l'amiable signé le 26/07). À cause de lui, le club a été condamné pour la première fois de son histoire pour délit fiscal. »

Début de la conférence de presse de Joan Laporta, pour faire le point sur la situation financière du Barça pic.twitter.com/jn3V3XoAlr — Florent Torchut (@FlorentTorchut) August 16, 2021