FC Barcelone, PSG – Mercato : Bernardo Silva aurait accepté un gros sacrifice pour le Barça !

Si le FC Barcelone a activé un nouveau levier à 100 M€ pour enregistrer ses recrues en Liga et qu'il s'agit en soit d'un signal sur les limites des Blaugranas, Joan Laporta et ses équipes continuent de faire miroiter à Bernardo Silva (Manchester City, 27 ans) la possibilité de les rejoindre.

Selon Sport, le président du FC Barcelone et son entraîneur Xavi sont encore en lien avec le Portugais et le rassurent sur la possibilité de conclure cet ultime gros transfert d'ici au 31 août et à la clôture du marché... Et ce que Frenkie De Jong quitte la Catalogne ou non.

Bernardo Silva aurait accepté de baisser son salaire pour venir

Bien qu'il soit probable que l'arrivée de Bernardo Silva nécessite au moins un départ de plus (Pjanic?), l'ancien joueur de Monaco a déjà fait un grand geste dans sa volonté de rejoindre le Barça. Conscient que le principal frein à sa venue était la limite salariale imposée par la Liga, Bernardo Silva aurait – selon Sport – accepté de baisser énormément son salaire sur la première année de son contrat... Un geste rare qui prouve la motivation du Portugais qui se sait également courtisé par le PSG mais a, semble-t-il, choisi les Blaugranas.

Reste que, comme l'a encore rappelé le Daily Mail ce matin, le Barça et Manchester City sont encore loin d'un accord pour le transfert. Si, côté Barça, on est prêt à mettre 50-55 M€ sur la table, les Cityzens réclament quant à eux 80 M£ (soit 94 M€) pour le transfert. Une somme beaucoup trop élevée pour le FC Barcelone...