FC Barcelone, PSG – Mercato : Bernardo Silva lâche un message énigmatique aux fans de City

Si Pep Guardiola fait son possible pour convaincre Bernardo Silva de rester à Manchester City, il semblerait que le Portugais a déjà fait son choix et qu'on s'oriente vers un départ. Evoqué au PSG et au FC Barcelone, l'ancien Monégasque a surtout dans l'idée de rejoindre la Catalogne même si les deux clubs sont encore loin d'un terrain d'entente.

Sa dernière à l'Etihad Stadium ?

Ce dimanche, sur Twitter, Bernardo Silva s'est fendu d'un message énigmatique... qui n'est pas sans laisser penser à des adieux : « Je voudrais également remercier tout le monde au stade pour ces beaux moments d'amour et de soutien que vous m'avez montrés ».

Le milieu de 27 ans est-il déjà persuadé de ne plus évoluer à l'Etihad Stadium sous les couleurs des Citizens ? Manchester City ne rejoue plus dans son antre avant le 27 août et le match face à Crystal Palace. D'ici là, les Champions d'Angleterre se déplacent au Camp Nou pour un match amical face au Barça (le 24 août à 21h30), l'occasion de finaliser son départ ?