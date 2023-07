FC Barcelone, PSG - Mercato : Bernardo Silva sème un énorme indice sur son avenir

Qui raflera la mise Bernardo Silva ? C’est la question que tout le monde se pose au sujet du milieu offensif de Manchester City (28 ans), qui pourrait faire ses valises cet été au grand dam de son entraîneur Josep Guardiola.

Sa future possible destination pourrait se préciser dans un indice qu’il a lâché tout récemment. Selon Sport, la compagne de Bernardo Silva a en effet commencé à visiter des maisons situées à proximité du centre d’entraînement du PSG ! Là même où Luis Enrique a pris ses quartiers en attendant de trouver un logement digne de ce nom pour entamer la saison prochaine comme il se doit.

Pour résumer

Dans le viseur du FC Barcelone et du Paris Saint-Germain sur ce mercato, Bernardo Silva (28 ans) pourrait quitter Manchester City cet été et a lâché un indice sur sa possible future destination. Plus précisément sa compagne.