FC Barcelone, PSG – Mercato : Bernardo Silva sort du silence sur son avenir !

Espéré par Joan Laporta et la presse barcelonaise, Bernardo Silva (27 ans) ne quittera pas Manchester City pour la Catalogne. Pas plus qu'il ne rejoindra Luis Campos au PSG, malgré l'intérêt du nouveau chasseur de tête francilien.

Comme il l'a fait savoir au média catalan RAC1 à l'issue de la victoire de Manchester City sur Nottingham Forest hier, il n'est absolument pas question que le milieu portugais passé par Monaco joue un sale tour aux Citizens dans les dernières heures du marché. « Je vais rester à Manchester City, je n'ai reçu aucune offre. Je suis heureux ici et la décision est prise », a-t-il fait savoir.

Bernardo Silva valide donc clairement les propos de Pep Guardiola, qui après avoir été évasif sur le cas de son meneur de jeu, a fermé la porte il y a quelques jours.

Bernardo Silva announces that he’s not going to Barcelona: “I’m going to stay at Manchester City. I haven't received any offers”. 🚨🔵 #MCFC



“I'm staying in Manchester, here I'm happy and the decision has been made”, says via @FCBRAC1. pic.twitter.com/DIQjW6ZUAg