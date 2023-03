FC Barcelone, PSG - Mercato : bonne nouvelle pour Ousmane Dembélé !

Ousmane Dembélé est devenu un joueur très important pour l’effectif de Xavi cette saison. Après un long feuilleton, l’été dernier, l’attaquant français avait finalement choisi de rester au FC Barcelone malgré les sollicitations de grands clubs européens, notamment celle du PSG.

Sous contrat jusqu’en juin 2024 avec le club catalan, Dembélé n’aura plus qu’un an de contrat lors du mercato estival. De quoi relancer la possibilité d’un départ. Cependant, le Barça pourrait sceller cette histoire très rapidement.

Selon les informations de Nicolò Schira, le FC Barcelone est prêt à offrir une prolongation de contrat à Ousmane Dembélé jusqu’en juin 2026. Reste à savoir désormais si le contrat sera assorti à une augmentation de salaire et si la ligue espagnole validera cette signature.

#Barça are ready to offer to Ousmane #Dembelé the contract extension until 2026. #transfers #FCB