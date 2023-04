FC Barcelone, PSG - Mercato : ça brûle pour le retour de Messi au Barça !

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Alors que Lionel Messi arrive en fin de contrat en juin prochain avec le Paris Saint-Germain et qu'il serait ouvert pour un retour au FC Barcelone cet été, le club blaugrana fait tout son possible pour faire revenir la Pulga. Le journaliste espagnol, Gerard Romero, qui suit de près l'actualité du Barça, a fait un gros point sur le possible retour de la star argentine en Catalogne.

Quatre arrivées dont celles de Messi au Barça cet été ?

Tout d'abord, il y aurait, selon lui, 80% de chances de voir Lionel Messi revenir au FC Barcelone cet été. Et alors que le Barça et la Liga discuteraient chaque jour pour le plan de viabilité du retour du sextuple Ballon d'Or, l'actuel leader de la Liga aurait présenté un plan avec deux départs, une baisse de salaire d’autres joueurs et quatre arrivées dont celles de Lionel Messi, Iñigo Martinez et İlkay Gündoğan.

