FC Barcelone, PSG - Mercato : ça se tend à nouveau entre Laporta et le clan Dembélé !

FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Elle va être sympa, l'entrevue entre les dirigeants barcelonais et Moussa Sissoko la semaine prochaine ! En effet, non seulement ça fait un an que la prolongation d'Ousmane Dembélé traîne en longueur, non seulement les deux parties ont toujours des positions éloignées au niveau salarial mais, en plus, l'agent de l'ailier français a contredit Joan Laporta ce soir, le traitant presque de menteur !

En cause, l'affirmation hier, lors de son interview à Radio Catalunya, que le clan Dembélé avait entre les mains la dernière proposition du FCB. Que c'était à prendre ou à laisser. Moussa Sissoko jura au Mundo Deportivo qu'il n'en est rien et que les dirigeants barcelonais n'ont transmis absolument aucune proposition à son joueur. Qui dit vrai ? Qui ment ? Ce qui est certain, c'est qu'il faudra se mettre d'accord à un moment ou un autre si Ousmane Dembélé, qui a exprimé le souhait de prolonger, veut être satisfait. Le PSG et le Bayern Munich sont à l'affût...

❗️ El agente de Ousmane Dembélé dice no tener una propuesta firmehttps://t.co/EIL1bkrp5p — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) May 19, 2022

Raphaël Nouet

Rédacteur