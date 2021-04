FC Barcelone, PSG - Mercato : ce qui aurait convaincu Messi de rester à Barcelone

Zapping But! Football Club FC Barcelone : le bilan de Ronald Koeman à la loupe

On vous le disait dès ce matin sur notre site : la tendance au sujet de l'avenir de Lionel Messi serait relativement claire. La Pulga aurait, et le conditionnel est tout de même de rigueur, décidé de poursuivre sa carrière au FC Barcelone les prochains mois. Et notamment cet été, lui qui sera alors en fin de contrat avec le club catalan.

En dépit des offres du PSG, de Manchester City, régulièrement évoqués pour l'accueillir, l’émission espagnols bien connue, El Chiringuito, assure désormais que Messi souhaite rester au Barça. Et ce ne serait pas que pour des raisons footballistiques, ou même financières, mais plutôt familiales ! L'entourage de l'Argentin est très heureux en Catalogne et n'aurait vraiment pas l'intention de bouger au cours de l'été. La famille Messi qui, on vous le rappelle, est tout de même à Barcelone depuis plus de 20 ans.

Un argument de poids, donc, qui ferait que Messi, toujours selon le média espagnol, est aujourd'hui décidé à 90%. A suivre...