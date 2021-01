FC Barcelone, PSG – Mercato : cet argument choc qui pourrait précipiter la décision de Messi

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Dimanche dernier, Lionel Messi était attendu au tournant sur la question de son avenir. En fin de contrat dans six mois avec le FC Barcelone, la Pulga a surtout décidé... de ne rien décider pour le moment. Le numéro 10 du Barça semble décidé à se donner le temps de la réflexion. Un choix que le club catalan n'a d'autre choix que de respecter.

En conférence de presse ce samedi, Ronald Koeman n'a pas dit autre chose, se refusant à mettre la pression sur un Lionel Messi qui a les cartes en main. « Il a fait l'interview et a dit qu'il n'avait pris aucune décision. Il doit être respecté. Tout joueur qui arrive en fin de contrat est libre de décider. C'est un joueur qui montrera toujours qu'il veut le meilleur pour l'équipe. Ce n'est pas un problème que ce ne soit pas déjà réglé. Vous devez respecter sa décision », a prévenu Koeman.

Messi contraint de rester par sa famille ?

Mais si l'on en croit le quotidien catalan Sport, la pression pourrait venir d'ailleurs, à savoir de son entourage. Le journal pro-FC Barcelone assure en effet que « sa famille lui met la pression pour rester en Catalogne ». Une information dans la lignée de ce que confiait Lionel Messi il y a quelques semaines, assurant notamment que ses fils lui avaient demandé de revenir sur sa décision de quitter le Barça l'été dernier.

« Quand j'ai fait part de mon souhait de partir à ma femme et à mes enfants, c'était un drame. Toute la famille s'est mise à pleurer, mes enfants ne voulaient pas quitter Barcelone, ni changer d'école », racontait Messi à Goal. Quelques mois plus tard, il semble que la donne n'ait pas changé. Pour ne pas laisser ses proches dans l'incertitude jusqu'à l'été, la Pulga pourrait donc clarifier son avenir plus vite que prévu...