FC Barcelone, PSG - Mercato : Manchester City fixe une condition au départ de Bernardo Silva

Tout a été dit. Et surtout écrit. Comme si Bernardo Silva voulait, plus que tout, quitter Manchester City l'été dernier. Sans jamais prendre la parole, le Portugais a donc laissé poindre la rumeur d'un départ, que ce soit au FC Barcelone, ou encore au PSG, paraît-il intéressé en fin de mercato estival. Résultat, Silva est resté en Premier League et se pose, bien entendu, la question de savoir si le prochaine ouverture du marché va le pousser à retenir une offre.

Selon le quotidien espagnol, Sport, les choses sont désormais assez claires : oui, Manchester City est susceptible d'accepter une offre pour son milieu de terrain. Oui, City prépare une révolution au sein de son effectif et va opérer de nombreux changements. Mais et c'est sans doute le plus important, le club mancunien étudiera les offres à hauteur de 80 millions d'euros. Et à moins de vendre, on ne voit pas le FC Barcelone susceptible de répondre à une telle demande l'été prochain.

Un boulevard pour le PSG ? A condition que le joueur veuille vraiment quitter l'Angleterre ce dont beaucoup d'observateurs doutent.