FC Barcelone, PSG - Mercato : coup de théâtre signé Xavi pour l'avenir de Neymar !

Sous contrat avec le PSG jusqu’en 2027, Neymar pourrait quitter le club de la capitale cette été, si une bonne offre se manifestait. L’ancien Barcelonnais penserait à un retour en catalogne d’ailleurs.

Le FC Barcelone est en difficulté financière, le Fair-Play financier les observe. Selon les informations de Sport, Neymar se verrait revenir et serait particulièrement disposé à faire de grands efforts sur son salaire pour aider le club s’en sortir financièrement. Malgré cela, Xavi ne serait pas disposé à accueillir son ancien coéquipier.

