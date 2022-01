FC Barcelone, PSG - Mercato : coups de théâtre pour Dembélé et Coman !

Zapping But! Football Club FC Barcelone : le bilan chiffré de Lionel Messi en Catalogne

Les dirigeants du PSG peuvent déjà rayer deux noms de la liste des remplaçants potentiels de Kylian Mbappé : Kingsley Coman (25 ans) et Ousmane Dembélé (24 ans). Selon L’Équipe, l’attaquant du Bayern Munich, en fin de contrat en juin 2023, doit bientôt renouveler son bail et intégrer le top 3 des plus gros salaires du club. De quoi continuer, aussi, à garnir son armoire à trophées et s’inscrire parmi les Français les plus marquants de l’histoire bavaroise.

Au sujet de Dembélé, un élément est aujourd’hui clair. Toujours d’après le quotidien sportif, il n’y a pas de rupture définitive entre lui et le FC Barcelone pour une prolongation. Xavi pousse toujours pour que le champion du monde étende son contrat, l’entraîneur du Barça voulant faire du Français la principale arme de son animation offensive dans les années à venir. Dans ce contexte, les discussions pourraient reprendre d’ici à la fin du mois.

L’écart entre ce que propose le Barça et ce que demande Dembélé repose principalement sur la répartition entre salaire fixe garanti et rémunérations variables. La dernière proposition du club catalan – avec une prolongation de cinq ans – se rapprocherait des demandes du virevoltant ailier et lui accorderait le plus gros contrat du club. Du côté du PSG, on ne devrait pas se positionner sur Dembélé après réflexion. Là aussi, il pourrait s’agir d’un bon signal envoyé à Barcelone.

La une du journal L'Équipe de ce mardi 11 janvier > https://t.co/XQGhAJXHNY pic.twitter.com/srRFK8W57V — L'ÉQUIPE (@lequipe) January 11, 2022