FC Barcelone, PSG – Mercato : Dembélé à Paris, le coupable est déjà identifié !

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Si, pour des raisons d'abord fiscales, Ousmane Dembélé (FC Barcelone) a refusé de payer sa clause libératoire de 50 M€ à la date limite du 31 juillet, tout porte malgré tout à croire que l'attaquant international français portera le maillot du PSG. Club avec lequel « Dembouz » s'est entendu sur un contrat de longue durée à 20 M€ par an.

Du côté du Barça, on diffuse ces dernières heures l'idée selon laquelle Dembélé a « trahi » Xavi en prenant la décision de rejoindre Paris et qu'un départ aura lieu dans les cinq prochains jours lors des négociations de gré à gré entre les clubs.

Deco pointé du doigt par le clan Dembélé

Dans l'entourage de Dembélé, on diffuse aussi le message que ce transfert se fait aussi à cause du malaise existant entre le Champion du Monde 2018 et le nouveau directeur sportif adjoint du Barça, Deco... qui se trouve également être l'ancien agent de son concurrent Raphinha.

D'après le Parisien, Ousmane Dembélé était très contrarié par le comportement de Deco à son égard. En effet, depuis son retour au club, jamais l'ancien international portugais n'a pas pris le temps d'échanger une seule fois avec Dembélé. Dans le clan de l'ancien Rennais, on suspecte Deco d'avoir voulu forcer son départ pour mieux installer Raphinha à son poste.

Podcast Men's Up Life