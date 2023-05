FC Barcelone, PSG - Mercato : Dembélé brise le silence sur son avenir

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Le propos qui rassure. Du moins les supporters du FC Barcelone qui peuvent raisonnablement se dire qu'ils vont encore voir à l'oeuvre Ousmane Dembélé. Le Français n'a pas encore prolongé son contrat, mais à l'écouter lors de l'émission Téléfoot, on doute fortement qu'il quitte la Catalogne dans les prochaines semaines.

"J'espère devenir un très grand joueur ici à Barcelone"

"Je me sens toujours bien ici à Barcelone. C'est le club que j'aime. On va voir ce qu'il va se passer. J'espère devenir un très grand joueur ici à Barcelone. Mon plus grand rêve, c’est de gagner une Ligue des champions avec le Barça. Gagner ce trophée avec le club que t’aimes, c’est le graal."