FC Barcelone, PSG - Mercato : Dembélé sur le point d’accepter l’offre de prolongation du Barça ?

FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Le verdict se rapproche pour le dossier Ousmane Dembélé (25 ans). En fin de contrat avec le FC Barcelone le 30 juin prochain, le Français discute avec le club catalan pour une prolongation depuis plusieurs mois. L’ailier est également apprécié par d’autres clubs, comme le PSG ou Chelsea qui auraient manifesté leur intérêt ces derniers semaines. Mais son avenir devrait s’écrire au Barça.

Selon Javi Miguel, le journaliste de AS, Ousmane Dembélé serait sur le point d’accepter l’offre que le FC Barcelone lui a fait parvenir depuis décembre et qu’il avait pour l’instant ignorée. Le clan du joueur aurait même voulu négocier une nouvelle fois avec Joan Laporta mais Xavi serait intervenu et aurait mis les choses au clair. « Il n’y aura pas de nouvelle offre, acceptez celle que vous avez ou au revoir ». Un coup de pression qui aurait fait bien bouger les choses.

🚨 Ousmane Dembélé est "à un pas" d’accepter l'offre de contrat qu'il dispose du Barça depuis décembre et qu’il a systématiquement ignorée.



Pour résumer En fin de contrat avec le FC Barcelone le 30 juin prochain, Ousmane Dembélé (25 ans) pourrait accepter l’offre de prolongation du Barça qu'il a sans cesse ignoré depuis décembre, après avoir reçu un ultimatum de la part de Xavi.

Adrien Deschepper

Rédacteur