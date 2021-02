FC Barcelone, PSG - Mercato : des nouvelles révélations tombent, Messi est hors de lui !

Zapping But! Football Club FC Barcelone : le bilan chiffré de Lionel Messi en Catalogne

Il y a encore un cas Lionel Messi au FC Barcelone. Pas sur le terrain, non, mais plutôt dans les bureaux du club catalan. On avait jusque-là une idée de ce que l’attaquant argentin gagnait en salaire mais El Mundo a divulgué les véritables chiffres ce dimanche.

Déjà, pour chaque saison, Messi peut gagner jusqu'à 138 M€. Il y a ses 90 M€ de salaire fixe mais également tout un tas de primes qui font monter la douloureuse à un niveau jamais atteint. En outre, l’attaquant de 33 ans aurai reçu un chèque de 115.225.000€ en novembre 2017 pour avoir accepté de prolonger et un autre de 77.929.955€ pour avoir accepté de rester un an de plus en juin dernier.

Le Barça doit régler 39 M€ à Messi cet été

Au total, le FC Barcelone aurait versé 555.237.619 euros à son joueur depuis novembre 2017 pour le conserver. El Mundo explique que l'attaquant a reçu, à ce jour, 92% du montant dû, alors que le Barça se trouve dans une situation critique à cause de la pandémie de Covid-19. Le quotidien espagnol ne s’est pas arrête en si bon chemin et a dévoilé la seconde partie de ses révélations en expliquant ce lundi que le FC Barcelone est obligé d’indemniser Messi à hauteur de 39 M€ en juin qu’il s’en aille ou non !

Messi serait prêt à porter plainte

Cette clause serait dite de « fidélité » et devra être réglée au plus tard le 30 juin 2021. Alors que le PSG est sur les rangs, le compte à rebours a déjà démarré. « La Pulga » serait même prête à porter plainte contre El Mundo et toutes les personnes qui auraient eu accès à ce document confidentiel.