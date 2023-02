FC Barcelone, PSG - Mercato : des révélations tombent sur la réunion entre le père de Messi et Laporta !

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Un match hommage pour la Pulga et son avenir aurait bien été discuté. Mais alors que le père de Lionel Messi aurait confié qu'un retour de son fils au Barça est presque impossible, Joan Laporta n'aurait pas fermé les portes. Pour rappel, le champion du monde 2022 arrive en fin de contrat en juin prochain au Paris Saint-Germain et les négociations pour sa prolongation tournent au ralenti.

Une réunion a bien eu lieu jeudi dernier entre Jorge Messi et Laporta. Un match hommage pour Leo et son avenir a été discuté. Bien que le camp du joueur dise "qu’un retour est presque impossible", Laporta n'a pas fermé les portes. @HelenaCondis

Pour résumer

On en sait plus sur la réunion entre le père de Lionel Messi et le président du FC Barcelone, Joan Laporta. Un match hommage pour le champion du monde 2022 et son avenir aurait bien été discuté.