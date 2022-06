FC Barcelone, PSG - Mercato : Di Maria de retour à Paris, son avenir décidé sous 48h

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Plus tôt dans la journée, nous avons relayé l'information selon laquelle Angel Di Maria serait prêt à attendre que le FC Barcelone ait les fonds pour le recruter plutôt que de s'engager immédiatement avec la Juventus Turin. Le quotidien transalpin Tuttosport a apporté un complément : tout d'abord, l'ailier de 34 ans est de retour à Paris après quelques jours de vacances en Argentine. Vraisemblablement pour vider son domicile dans la capitale.

Mais la grosse information, c'est que Di Maria ne va rester que 48h en Europe et qu'il prendra une décision à ce moment-là. Ça tombe bien, la Juve veut régler ce dossier dans les plus brefs délais. Elle a accepté le principe d'un contrat d'une seule saison à 7 M€. Elle veut désormais savoir si Di Maria veut venir chez elle ou aller à Barcelone car elle a un plan B qui s'impatiente. D'ici jeudi, donc, tout le monde devrait être fixé. Là où les versions espagnoles et italiennes s'opposent, c'est qu'aussi bien la Juventus que le Barça sont optimistes sur leur capacité à recruter le gaucher...

Ángel di María has decided to wait for Barcelona. Signing for Barça is his priority.



— @relevo pic.twitter.com/iTOBUPwoVw — Barça Universal (@BarcaUniversal) June 14, 2022

Pour résumer En fin de contrat au PSG, Angel Di Maria (34 ans) est de retour dans la capitale après la parenthèse internationale et quelques jours de vacances. Il va trancher pour son avenir dans les deux jours, le FC Barcelone et la Juventus Turin se le disputant.

Raphaël Nouet

Rédacteur