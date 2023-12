FC Barcelone, PSG - Mercato : Echeverri vers une destination très surprenante ?

C'est la bataille du moment qui agite les cadors européens : Claudio Echeverri (milieu offensif, 17 ans) devrait faire ses valises pour un club du City Football Group en janvier 2025. Le joyau de River Plate pourrait s’engager prochainement avec Manchester City et rester une année de plus chez les Millinaros avant son grand décollage pour ... l'Espagne.

Membre du City Football Group, Gérone devrait en effet bénéficier de cet énorme cadeau de City. Pas franchement une surprise dans la mesure où il s'agit d'un processus commun aux clubs de multipropriétés pour accueillir les cracks sud-américains. Du côté de Chelsea, on a aussi envisagé ce type de deal pour "El Diablito" en l'envoyant... au RC Strasbourg.

Pour résumer

Courtisé par le FC Barcelone et le PSG, Claudio Echeverri (River Plate) devrait signer à Manchester City et rejoindre ... Gérone, surprenant rival du Barça, dans un premier temps. Pendant un an, il devrait néanmoins rester en Argentine.