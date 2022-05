FC Barcelone, PSG - Mercato : énième retournement de situation pour Dembélé !

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Non, le dossier Ousmane Dembélé n'est pas en phase de finalisation. Bien au contraire. Et pour tous ceux qui croyaient que le Français allait finalement rester au FC Barcelone, l'information donnée par l'émission El Chiringuito a de quoi refroidir. En effet, et il faut garder une certaine mesure, il se murmure que l'arrivée au PSG du joueur ne ferait plus trop de doutes.

Bluff ? Dénouement attendu d'un dossier qui a bel et bien été étudié par les dirigeants parisiens, avant que Leonardo soit poussé vers la sortie ? Réponse, on l'espère, dans les tous prochains jours. Et d'ici-là, les rumeurs iront bon train.

🚨"Me dicen que el PSG DA por HECHO que va a fichar a DEMBÉLÉ".



💥¡Ojo a la información de @JuanfeSanzPerez! pic.twitter.com/ohQr9FgHYK — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 31, 2022

Pour résumer Le dossier Ousmane Dembélé, l'attaquant français du FC Barcelone, n'en finit plus d'accaparer les médias espagnols. Va-t-il quitter la Catalogne, signer au PSG ou rester au Barça, comme le souhaite son entraîneur, la réponse se fait attendre.

Benjamin Danet

Rédacteur